Москва, 6 апреля, 2025, 17:50 — ИА Регнум. Советская актриса Таисия Литвиненко, известная в том числе по фильмам «За двумя зайцами» и «Максим Перепелица», умерла на 91-м году жизни. Об этом 6 апреля сообщил ее сын, актер Назар Стригун.

Кадр из к/ф «За двумя зайцами». 1961 Таисия Литвиненко в роли Химки

«Наше солнце встало в воскресенье и… покинуло нас. О похоронах будет сообщено», — написал он.

Стригун не сообщил причину смерти матери.

Литвиненко недавно отметила 90-летие. Она родилась 10 февраля 1935 года в селе Погребы в Киевской области. В 1957 году окончила Киевский государственный институт театрального искусства, два года работала в Киевском драматическом театре имени И. Франко, затем в Запорожском музыкально-драматическом театре. В 1965 году она стала актрисой Львовского национального академического драматического театра, где проработала до смерти.

Таисия Литвиненко участвовала почти в сотне спектаклях, в том числе ставила их как режиссер-постановщик, а также преподавала курс актерского мастерства. Кроме того, она сыграла более чем в 20 фильмах. Снялась в лентах «Штепсель женит Тарапуньку», «Любой ценой», «Такая поздняя, такая тёплая осень» и других.