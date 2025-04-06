Москва, 6 апреля, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян наиболее авторитетным отечественным журналистом. Об этом он написал 6 апреля в своем поздравлении журналистки с днем рождения.

Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости Маргарита Симоньян

«Уважаемая Маргарита Симоновна, от имени коллектива Министерства иностранных дел и от себя лично сердечно поздравляю вас с днем рождения. Вы по праву относитесь к числу наиболее авторитетных отечественных журналистов», — сказано в поздравлении главы МИД, опубликованном на сайте ведомства.

Лавров подчеркнул, что Симоньян эрудированна и профессиональна. Благодаря этим качествам и ее неравнодушному подходу к делу ее уважает многомиллионная аудитория в России и за рубежом.

«Ценим Ваши усилия, направленные на укрепление позиций России в мировом информационном пространстве и объективное освещение международно значимых событий», — добавил он.

Министр отметил, что ведомство дорожит партнерскими отношениями с Симоньян.

Ранее в этот же день патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил журналистку церковным орденом равноапостольной княгини Ольги III степени. Священнослужитель подчеркнул, что деятельность Симоньян демонстрирует пример высочайшего профессионализма и верности своему делу.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин наградил Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за вклад в развитие журналистики. В документе указа также подчеркнуто, что Симоньян всегда принимает активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.