Вашингтон, 6 апреля, 2025, 17:48 — ИА Регнум. Противники йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) готовят сухопутную военную операцию, которая может быть поддержана Саудовской Аравией и США. Об этом 6 апреля сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

EPA/YAHYA ARHAB/TASS

По их словам, такая военная операция может начаться с юга и востока, а также вдоль береговой линии, и ее могут поддержать военно-морские силы Саудовской Аравии и США.

«Осуществима ли такая операция, остается неясным, поскольку прошедшее десятилетие показало неоднозначные результаты, успехи в одних областях и неудачи в других», — заявил ведущий аналитик Международной кризисной группы (ICG) Ахмед Наги.

По словам старшего научного сотрудника Вашингтонского института ближневосточной политики Майкла Найтса, пока непонятно, сумеют ли лояльные признанному правительству Йемена силы бороться с хуситами.

Он уточнил, что базирующееся на юге Йемена в Адене и признанное на международном уровне правительство в борьбе с хуситами поддерживают в первую очередь ОАЭ, которые могли бы оказать «тихую поддержку» в случае проведения сухопутной операции.

Как сообщало ИА Регнум, армия США с 15 марта начала масштабную операцию против хуситов в Йемене, в ходе которой были нанесены удары по западным районам страны. Позднее, 22 марта, при ракетном ударе американской авиации по международному аэропорту Ходейда на западе Йемена получил ранения командующий военно-морскими силами хуситов Мансур ас-Саади. Кроме того, пострадали еще не менее семи членов «Ансар Аллах».

Хуситы 4 апреля нанесли очередной удар по американскому авианосцу Harry Truman и другим кораблям Военно-морских сил США в акватории Красного моря. Позднее, 6 апреля, движение «Ансар Аллах» вновь атаковало Harry Truman и его корабли сопровождения.