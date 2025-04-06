Барнаул, 6 апреля, 2025, 17:34 — ИА Регнум. Правоохранители задержали в Алтайском крае местного жителя, который стрелял в односельчанина и бросал в сотрудников полиции взрывчатку. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

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Инцидент произошел в селе Бочкари Целинного района. 45-летний мужчина поругался с соседом и начал стрелять в него из самодельного огнестрельного оружия.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции попытались пресечь противоправные действия мужчины, однако он начал оказывать активное сопротивление и бросать в стражей правопорядка самодельные взрывчатые вещества», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Несмотря на сопротивление, злоумышленника задержали. СК направил ходатайство в суд о его аресте. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Ведется следствие.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 5 апреля на юге Москвы полиция прибыла на вызов из-за мужчины, угрожавшего оружием собеседнику. Правоохранители заблокировали машину подозреваемого, после чего он открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета. В ответ сотрудники МВД применили служебное оружие и ранили нападавшего. Злоумышленника задержали.

Вечером 30 марта в Мурманске мужчина забрался на крышу 14-этажного дома и оттуда стрелял по окнам соседних зданий и автомобилей. Когда на место прибыли сотрудники полиции, злоумышленник открыл огонь и по ним. Его ранили и задержали, правоохранители не пострадали.