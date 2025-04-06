Москва, 6 апреля, 2025, 17:30 — ИА Регнум. Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана с заменой кодов номеров домашних телефонов. Об этом 6 апреля рассказали в прокуратуре Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

«Новая уловка телефонных аферистов — якобы замена кодов номеров домашних телефонов», — написали в Telegram-канале ведомства.

С помощью новой схемы злоумышленники обманули 82-летнего пенсионера. Аферисты позвонили мужчине и убедили его, что сейчас коды городских телефонов меняют с 499 на 495. Они предложили установить ему необходимое для этого оборудование со скидкой для пенсионеров. Для этого аферисты выманили у него паспортные данные, якобы чтобы проверить возраст. Кроме того, они попросили москвича сказать голосом фразу: «Не возражаю против замены номера». После этого мошенники положили трубку.

На следующий день пенсионеру позвонили лжесотрудники службы безопасности банка и ФСБ, которые рассказали мужчине, что он якобы пытался осуществить незаконный перевод, который заблокирован. Его попросили помочь найти недобросовестных служащих банка.

По инструкции мошенников пенсионер снял деньги со счета, более миллиона рублей, упаковал их в пакет и передал курьеру, который взамен дал ему фальшивые банковские документы.

Расследование возбужденного уголовного дела о мошенничестве находится на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре.

Также 6 апреля стало известно еще об одной схеме обмана. Мошенники, чтобы украсть деньги и получить доступ к личным данным, могут использовать алгоритм с несуществующими долгами за коммунальные услуги. Для оплаты они предлагают поддельные QR-коды, которые раскладывают в почтовые ящики. Если поверить информации в квитанции и оплатить якобы долг с помощью QR-кода, то деньги попадут на счет мошенников.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о защите граждан РФ от кибермошенничества. Благодаря принятому закону у россиян появятся новые инструменты для защиты от злоумышленников. Например, все абоненты смогут отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, а все звонки от фирм будут маркироваться. Кроме того, россияне смогут запретить выдавать на свое имя SIM-карты без личного присутствия.

Ранее, 5 марта, Путин заявил, что на сегодняшний день телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры. Глава государства также отмечал, что за 2024 год ущерб от правонарушений в сфере информационных технологий превысил 200 млрд рублей. Он подчеркнул, что почти четверть жертв таких атак — пенсионеры, и призвал искать новые методы для противодействия угрозам в сфере кибербезопасности.