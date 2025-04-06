Нейпьидо, 6 апреля, 2025, 17:27 — ИА Регнум. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 3564 человек. Об этом 6 апреля сообщил китайский телеканал CCTV.

Global Look Press/Cai Yang/XinHua

«Согласно последним статистическим данным, в результате мощного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, в стране погибли 3564 человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 5012 человек получили ранения, ещё 210 числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта в Мьянме произошло землетрясение, магнитуда которого, по разным оценкам, составила от 7,7 до 7,9. Его эпицентр находился около города Мандалая в округе Сикайн, второго по величине города в стране.

После первого землетрясения произошло второе магнитудой 6,4. В Мандалае, Нейпьидо и многих других городах страны из-за этого произошли разрушения. Также 1 апреля на расстоянии 16 км от Мандалая произошло новое землетрясение магнитудой 5.

По распоряжению президента РФ Владимира Путина в республику направили специалистов МЧС, которые ведут спасательные операции в круглосуточном режиме.

6 апреля исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн посетил полевой лагерь МЧС России в Мандалае. Он решил лично ознакомиться с работой российских специалистов и выразить им признательность за помощь, оказанную пострадавшим при землетрясении, осмотрел мобильный госпиталь и пообщался с врачами.