Одесса, Украина, 6 апреля, 2025, 17:03 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко 6 апреля заявила, что некие международные силы хотят завершить украинский конфликт к концу мая.

JOSE SENA GOULAO/EPA/ТАСС Юлия Тимошенко

«Это очень оптимистично, и сейчас оно все к этому идет. И это очень важно для всех нас», — заявила она на международном женском фестивале ANIMA в Одессе.

Тимошенко также считает, что после прекращения боевых действий на Украине произойдет перезагрузка власти.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что прошедшие 24 марта в Эр-Рияде российско-американские переговоры позволили достичь большого прогресса по разрешению украинского кризиса. Он также сообщил, что Вашингтон ведет дискуссии с обеими сторонами конфликта и есть хорошее продвижение.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта в телефонном разговоре с Трампом подчеркнул, что ключевым условием для разрешения конфликта на Украине является прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму. Это в том числе касается передачи разведданных.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале также напомнил, что прекращение украинского конфликта возможно только при полном и необратимом устранении его первопричин. Это в первую очередь касается угроз безопасности России из-за расширения НАТО на восток, а также того, что киевский режим взял курс на истребление всего русского.