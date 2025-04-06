Лондон, 6 апреля, 2025, 17:02 — ИА Регнум. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев переиграл Соединенные Штаты Америки на переговорах в Вашингтоне. Такое мнение высказал автор статьи в британской газете The Guardian.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

По мнению автора материала, именно Дмитриев получил поручение от президента России Владимира Путина удерживать главу США Дональда Трампа на своей стороне. Такая задача была поставлена после недовольства президента США Россией из-за позиции по поводу прекращения огня.

В статье сказано, что нынешняя ситуация на Украине говорит о том, что российский переговорщик переиграл американских представителей.

«Ограниченный оптимизм, существовавший в некоторых кругах на Украине в отношении того, что переговоры могут привести к значимому пути к миру, давно испарился», — говорится в тексте.

Как передавало ИА Регнум, в Вашингтоне Дмитриев провел встречи с представителями администрации Трампа. Как отметил по итогам переговоров глава РФПИ, Вашингтон слышит позицию Москвы и настроен на решение всего спектра вопросов, касающихся двух сторон, добавил он.

После поездки он также отметил, что надежда на восстановление диалога между Вашингтоном и Москвой сохраняется. Дмитриев добавил, что российская сторона видит первые уважительные шаги со стороны США.

Он также отметил, что во время переговоров с представителями Белого дома фокус был в основном на инвестиционном и экономическом сотрудничестве. Глава РФПИ упомянул, что занимается этим уже «долгие годы», и сообщил, что новые контакты между Москвой и Вашингтоном могут произойти на следующей неделе.

После визита Дмитриева в Вашингтон пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль сохраняет осторожный оптимизм по поводу диалога с американскими коллегами. По его словам, идет кропотливая работа по разным каналам связи, а Путин остается открытым для диалога.