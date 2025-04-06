Москва, 6 апреля, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Российские гимнасты прокомментировали решение отказаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

Софья Сандурская/ТАСС Даниел Маринов

«Мы выражаем солидарность с теми, кто не получил нейтральный статус по несправедливым причинам. Для нас важно, чтобы представительство России в нейтральном статусе было полным, наша сила — в единстве», — заявил член сборной РФ по спортивной гимнастике Даниел Маринов.

Маринова в этом решении поддержала другая гимнастка российской сборной Виктория Листунова, которой отказали в нейтральном статусе из-за открытки в соцсети с поздравлением с Днем Победы.

«Я благородна команде за принятое решение. Это очень ценно, когда вся команда так поддерживает тех, кого лишили шанса выступить на ближайших соревнованиях. Я уверена, что, объединившись, мы стали только сильнее», — поделилась она.

5 апреля Федерация гимнастики России (ФГР) выступила с заявлением, что все российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику в нейтральном статусе, воздержатся от международных соревнований FIG из-за многочисленных необоснованных и предвзятых отказов организации в допуске на турниры атлетов из России. При этом глава ФГР Олег Белозеров напомнил, что 10 марта кандидат на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) и глава FIG Моринари Ватанабэ в ходе своего визита в Россию выразил надежду на возвращение российских атлетов на международные соревнования и заявил, что спорт не должен быть инструментом для увеличения ненависти.

«С уважением отношусь к решению спортсменов и понимаю, чем оно продиктовано… К сожалению, полученные нами 28 марта решения специального комитета FIG демонстрируют, что слова господина Ватанабэ в нем не услышали», — отметил Белозеров.

Он также подчеркнул, что ФГР, Олимпийский комитет РФ и Минспорта продолжат поддерживать спортсменов, добиваться пересмотра дискриминационных правил, в том числе на ближайшем исполкоме FIG, который состоится в начале мая на Мальте.

Ранее, в ноябре 2023 года, FIG отстранила гимнастов из РФ от участия в международных турнирах и выпустила специальные правила для участия нейтральных спортсменов, тренеров и судей с российским спортивным гражданством. Среди требований было отсутствие поддержки спецоперации на Украине.

Тем не менее абсурдные случаи отстранения гимнастов не были связаны с поддержкой СВО. Так, одной из причин отказа стало посещение российским атлетом гала-концерта, посвященного Дню Защитника Отечества. Там неоднократно использовались георгиевские ленточки, а сам спортсмен опубликовал в соцсети поздравление с Днем Победы. Очевидно, что этот случай не имеет ничего общего со специальной военной операцией: праздник относится к победе во Второй мировой войне, а георгиевскую ленту учредила императрица Екатерина II во времена русско-турецкой войны 1768–1774 годов в качестве символа верности, храбрости и благоразумия. Таким образом, лента уже более двух с половиной столетий является памятным, а не «провоенным» символом.

Вторым случаем необоснованного отказа стала фотография спортсменки вместе с детьми в военной форме в честь того же праздника, который отмечается в России уже более века. Еще одному атлету запретили участие из-за подписки на группу в соцсети с анонсом Пятого всероссийского антидопингового диктанта для спортсменов, латинскую цифру V в котором эксперты спецкомитета FIG приняли за символ СВО.

Недопуск также получили спортсмен РФ за фото с Олегом Матыциным, который на момент съемки являлся главой Минспорта РФ, а теперь находится под санкциями за поддержку спецоперации.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта глава ФГР выразил решительное несогласие с причинами недопуска гимнастов и тренеров из РФ до соревнований в нейтральном статусе. В соответствии с правилами FIG организация подала 26 заявок на нейтральный статус, однако спецкомитет отклонил четыре из них по необоснованным причинам.

Кроме того, 5 апреля политолог Никита Ляховецкий в разговоре с ИА Регнум назвал озвученные FIG причины для отказа в предоставлении нейтрального статуса российским атлетам сюрреализмом и дискриминацией нового уровня. Он также подчеркнул, что спортивные чиновники забыли и про Вторую мировую войну, и про то, кто спас Европу от нацизма.