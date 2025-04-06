Ватикан, 6 апреля, 2025, 16:30 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск после тяжелой болезни неожиданно появился перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане. Трансляцию вел портал Vatican News.

Andrew Medichini/AP/TASS Папа Римский Франциск

На площади проходила месса по случаю Юбилейного года христианства, посвященная болеющим и работникам здравоохранения. В конце мессы на площади появился понтифик на кресле-каталке, у него на лице были заметны носовые трубки для подачи кислорода.

Толпа встретила его аплодисментами. Франциск обратился к верующим с коротким приветствием.

«Хорошего воскресенья всем. Большое спасибо», — сказал папа Римский.

Как передавало ИА Регнум, папу Римского госпитализировали 14 февраля для обследования и лечения бронхита, от которого он страдал в течение трех недель. Через четыре дня, 18 февраля, у понтифика диагностировали двустороннюю пневмонию.

19 марта служба печати Святого престола сообщила, что состояние Франциска значительно улучшилось и ему уже не нужна ИВЛ. При этом врачи на тот момент оценивали состояние 88-летнего понтифика как критическое.

21 марта сообщалось, что священнослужителю нужно будет заново учиться говорить после длительного применения ИВЛ. При этом в Ватикане опровергли слухи о том, что Франциск может покинуть пост понтифика, уточнив, что папа Римский собирается посвятить свою жизнь другим «за то короткое время, что ему осталось». 23 марта понтифика выписали из больницы, в тот же день он впервые после болезни показался на публике.