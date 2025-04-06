Ульяновск, 6 апреля, 2025, 16:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области суд отправил обвиняемого в убийстве 14-летней школьницы под домашний арест. Об этом 6 апреля сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

кадр из видео

5 апреля в Ульяновской области были задержаны двое местных жителей, которых подозревали в убийстве школьницы. Ими оказались двое жителей Тереньгульского района.

Один из задержанных — несовершеннолетний. Позже причастность к убийству второго фигуранта не подтвердилась.

«Несовершеннолетний местный житель задержан, по ходатайству следователя следственного управления Следственного комитета РФ по Ульяновской области о заключении обвиняемого под стражу судом принято решение о помещении его под домашний арест», — уточняется в сообщении.

Следствие установило, что ночью 4 апреля юноша пришел во двор дома, где жила жертва, напал на нее и нанес ей множественные удары различными предметами, в том числе топором. В результате от полученных травм девочка скончалась на месте.

Утром ее тело нашла родственница в подвале частного дома. Возбуждено дело о разбое и убийстве по п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта в Твери арестовали 34-летнего ранее судимого жителя города по обвинению в убийстве и преступлении против половой неприкосновенности 13-летней девочки. Тело ребенка было найдено 29 марта.