Мелитополь, 6 апреля, 2025, 16:40 — ИА Регнум. Полная видеозапись установки поклонного креста в зоне спецоперации в Запорожской области, которая проходила под обстрелом ВСУ, опубликована 6 апреля.

Кадр из видео

Поклонный крест в Запорожской области 22 декабря 2024 года установила группа российских казаков, среди которых был атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

«Скоро мы будем еще дальше. Этот крест будет глубоко в тылу», — отметил Кузнецов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957960" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Видео установки поклонного креста в Запорожской области бойцами

Батюшка освятил крест.

В момент, когда российские бойцы устанавливали крест, украинские формирования вели обстрел района из минометов. На видео попал момент разрыва снарядов ВСУ.

В результате обстрела никто не пострадал. Для обеспечения безопасности группы вместе с командованием отряда «Барс-11» были предприняты все необходимые меры.

Поклонный крест в Запорожской области был обрушен в 2023 году во время украинского контрнаступа.

Как сообщало ИА Регнум, в одном из тыловых районов СВО российские военные создали уникальный блиндажный православный храм вместимостью 100 человек. Он будет работать круглосуточно. Как рассказал заместитель командира роты Давид Геворкян, бойцы приходят в храм, чтобы поставить свечку, раскрыть свою душу, помолиться за себя и за своих боевых товарищей.