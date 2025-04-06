Махачкала, 6 апреля, 2025, 16:04 — ИА Регнум. Махачкалинский футбольный клуб «Динамо» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

ФК «Химки»

В составе «Динамо» дубль оформил нападающий Гамид Агаларов, еще по голу забили форвард Эгаш Касинтура и полузащитник Мохаммад Хоссейннежад.

У «Химок» точным ударом отметился нападающий Антон Заболотный.

На сегодняшний день «Динамо» идет на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 24 очка после 23 матчей. «Химки» с 23 очками занимают 12-ю позицию.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля «Краснодар» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче 23-го тура РПЛ со счётом 1:0 и оторвался от идущего на втором месте «Зенита» на пять очков.

5 апреля московский «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» в матче 23-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1. На 62-й минуте матча полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков открыл счёт, а на 85-й нападающий «Зенита» Александр Соболев восстановил равновесие.