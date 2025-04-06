Москва, 6 апреля, 2025, 16:01 — ИА Регнум. Не стоит рассчитывать, что президент США Дональд Трамп каким-то образом поможет российским спортсменам вернуться на международные соревнования. Об этом 6 апреля заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Антон Денисов/РИА Новости

По его мнению, в этом вопросе лучше надеяться на нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Она уже заявила, что олимпийское братство не должно страдать из-за военных конфликтов, происходящих в разных точках мира, отметил российский чемпион.

«Трамп — человек непредсказуемый и непоследовательный, он легко может изменить свою точку зрения. Рассчитывать на то, что он будет держать слово, не приходится. Лучше направить усилия на взаимодействие с МОК и его новой главой», — процитировало Васильева «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, Ковентри избрали президентом МОК 20 марта. Она вступит в должность 24 июня. Пока обязанности главы комитета продолжит исполнять Томас Бах, проработавший на этом посту 34 года.

Ковентри после избрания президентом заявила, что против отстранения стран от Олимпийских игр из-за их участия в вооруженных конфликтах. Она призвала рассматривать каждую ситуацию индивидуально. Новый глава МОК также заявила о намерении создать рабочую комиссию, которая разработает принципы по этому вопросу.

Ранее Ковентри в ходе предвыборной кампании назвала главной задачей МОК обеспечение участия всех спортсменов в Олимпиадах, независимо от обстоятельств. Она также была одной из первых, кто поднял вопрос о допуске российских атлетов на ОИ-2024 в нейтральном статусе.