Москва, 6 апреля, 2025, 15:58 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян церковным орденом равноапостольной княгини Ольги III степени. Об этом 6 апреля сообщается на сайте Московского патриархата.

Валерий Шарифулин/ТАСС Маргарита Симоньян

Журналистка 6 апреля отмечает день рождения.

«Во внимание к вашему вкладу в утверждение духовно-нравственных ценностей в жизни современников, а также в связи с отмечаемой датой полагаю справедливым удостоить вас ордена равноапостольной княгини Ольги III степени», — сказано в послании патриарха.

Священнослужитель подчеркнул, что деятельность Симоньян демонстрирует пример высочайшего профессионализма и верности своему делу.

Патриарх Кирилл назвал журналистку талантливым руководителем.

«Вы в условиях тотального идеологического давления на нашу страну смогли создать масштабные медиаплатформы, которые объективно освещают важнейшие события в Отечестве и за рубежом, помогают доводить до мировой общественности позицию России и способствуют развитию международного диалога», — говорится в поздравлении.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин наградил Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за вклад в развитие журналистики. В документе указа также подчеркнуто, что Симоньян всегда принимает активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.