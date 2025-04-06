Москва, 6 апреля, 2025, 15:57 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с призывом ко всем странам отменить любые санкции и ограничения в отношении парламентариев всех государств мира.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

«Коллеги, считаю важным совместно отстаивать принципы свободного диалога, высказать общий призыв к полной отмене любых санкций и запретов в отношении парламентариев!» — заявила она во время выступления на общей дискуссии 150-й ассамблеи Межпарламентского союза.

По словам Матвиенко, у парламентариев есть историческая миссия по обеспечению равноправного, честного, учитывающего национальные интересы взаимодействия, что также является значимой ролью для Межпарламентского союза.

Глава Совфеда напомнила, что некоторые страны и их объединения продолжают использовать нелегитимные односторонние санкции для достижения своих политических целей, утверждая этим право силы, а не силу права.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 18 марта рассказал, что Запад ввел против России уже 28 595 санкций, призвав не рассчитывать на ослабление экономического давления. Ранее глава государства отмечал, что западные страны считали, что их санкции ослабят Россию, однако они принесли обратный результат. Путин также указывал на то, что, несмотря на санкционные меры недружественных стран, экономика РФ демонстрирует рост.

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 3 апреля заявил, что если власти США хотят иметь больше деловых отношений с Россией, то ослабление санкций было бы закономерным. По его словам, сейчас идет обсуждение вопроса об улучшение деловых российско-американских отношений.