Москва, 6 апреля, 2025, 15:50 — ИА Регнум. Артистка Малого театра Людмила Суворкина погибла при пожаре в центре Москвы. Об этом 6 апреля заявила газета МК.RU.

Кадр из фильма «Центровой из поднебесья» Людмила Суворкина

Отмечается, что женщину обнаружили в ее квартире на улице Лесной без признаков жизни после того, как пожар был потушен 5 апреля.

«74-летняя артистка жила одиноко в трехкомнатной квартире. Со слов соседей, она вела антисоциальный образ жизни», — говорится в материале.

Издание сообщило, что возгорание произошло примерно в 22:00 мск в шестиэтажном доме, площадь пожара составила 20 квадратов.

Суворкина окончила ГИТИС им. А. В. Луначарского, затем стала актрисой Тульского театра драмы им. М. Горького, служила в Челябинском драматическом театре им. С. Цвиллинга и с 1978 года — Государственном академическом Малом театре. Артистка также организовала детский театр «Голубятня» и возглавила его.