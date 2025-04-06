Москва, 6 апреля, 2025, 15:34 — ИА Регнум. Европейские страны, спровоцировавшие две мировые войны, снова подводят мировое сообщество к краю пропасти. Об этом 6 апреля заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время пленарного заседания юбилейной, 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

Сергей Фадеичев/ТАСС Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

«Европа, которая была источником двух мировых войн, снова подводит планету к краю пропасти. Заложниками такой политики являются и развивающиеся страны, поскольку санкции и нарушение цепочек поставок негативно влияют в целом на мировую экономику, усугубляют ситуацию с продовольствием», — подчеркнула она.

Матвиенко добавила, что западные страны продолжают игнорировать все инициативы, направленные на мирное разрешение конфликта на Украине.

«Западные страны в угоду своим геополитическим амбициям, стремлению нанести России стратегическое поражение тратят сотни миллиардов долларов на оружие для киевского режима, игнорируя любые предложения по мирному решению украинского конфликта», — заключила она.

Ранее, 4 апреля, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказал мнение, что команда президента США Дональда Трампа предотвратила третью мировую войну. Он добавил, что Белый дом также добился значительного прогресса в урегулировании украинского вопроса.

В марте Трамп заявлял, что конфликт на Украине мог привести к началу третьей мировой войны. Он добавил, что этого удалось избежать благодаря вмешательству его администрации. 14 марта глава Белого дома отметил, что Вашингтон получает хороший отклик от Москвы по вопросу урегулирования кризиса. 25 марта в Кремле заявили, что РФ и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира на Украине.

При этом европейские лидеры по-прежнему помогают Украине для продолжения конфликта. Так, ряд стран Европы создали «коалицию желающих», которая поддерживает идею ввести миротворцев на Украину. В Кремле в свою очередь неоднократно заявляли, что размещение воинских контингентов стран НАТО на территории Украины неприемлемо для России.

Также страны Европы продолжают оказывать военную помощь киевскому режиму. 1 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия выделит Украине еще свыше 11 млрд евро военной помощи до 2029 года включительно. При этом 3 млрд евро планируется выделить уже в этом году. 26 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна окажет Украине дополнительную военную поддержку в размере 2 млрд евро.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Трампом 18 марта подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации на Украине, а также возможности прийти к дипломатическому урегулированию кризиса является полная остановка иностранной военной помощи Киеву.