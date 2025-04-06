Ханты-Мансийск, 6 апреля, 2025, 15:29 — ИА Регнум. Приставы наложили временный запрет на полеты за рубеж стюардессе из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и ее дочери из-за долга за коммунальные услуги более 380 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба управления ФССП по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Задолженность возникла в квартире, где зарегистрированы гражданка З. и ее дочь. Сумма долга превысила 380 тыс. рублей. В установленный срок должницы добровольно долг не погасили», — говорится в материале, опубликованном 4 апреля на сайте ведомства.

Чтобы стимулировать оплату задолженности, судебный пристав наложил временный запрет на выезд за границу. Через три дня бортпроводница полностью погасила долг, и исполнительное производство было прекращено.

Как передавало ИА Регнум, в марте Telegram-канал SHOT сообщил, что у жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой долг за коммунальные услуги достиг 314 тыс. рублей. Она несколько лет не платила за содержание квартиры в Хамовниках площадью 232,3 кв. м.

По информации Telegram-канала Mash, комик Гарик (Игорь) Харламов за несколько лет накопил штрафы за нарушения правил дорожного движения на сумму 500 тыс. рублей. Он их оплатил в феврале 2024 года, а потом за девять месяцев оплатил еще 151 новый штраф на общую сумму 127,5 тыс. рублей. В подавляющем числе случаев его уличали в превышении скорости.