Мьянма, 6 апреля, 2025, 16:06 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн 6 апреля посетил полевой лагерь МЧС России в Мандалае. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

МЧС России. Кадр из видео

Хлайн решил лично ознакомиться с работой российских специалистов и выразить им признательность за помощь, оказанную пострадавшим при землетрясении. Он осмотрел мобильный госпиталь, пообщался с врачами.

Хлайн был поражен работой российских специалистов, круглосуточно разбирающих завалы в борьбе за жизни граждан Мьянмы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957951" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Исполняющий обязанности президента Мьянмы посетил полевой лагерь МЧС России

Руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов от лица российской стороны выразил исполняющему обязанности президента Мьянмы соболезнования.

«В кратчайшие сроки президент России Владимир Путин принял решение, чтобы мы прибыли к вам и оказали помощь. Такая большая группировка прибыла первый раз за последние пять лет», — заявил Воронцов.

Он отметил, что в Мьянму из России в общей сложности доставят пять самолетов МЧС России, включая прибывшие 6 апреля.

«Это говорит о том, что очень переживает президент Российской Федерации за то, что происходит здесь. На сегодняшний день мы уже оказали помощь более чем 200 людям и одну женщину спасли из-под завалов», — напомнил Воронцов.

Представитель МЧС добавл, что российские специалисты привезли с собой в Мандалай аэромобильный госпиталь, который работает в круглосуточном режиме. Как отметил Воронцов, российские специалисты будут находиться в Мьянме до тех пор, пока пострадавшие будут нуждаться в помощи россиян.

Хлайн выразил признательность российской строне. Он осмотрел рабочее место медиков, а также другие площадки, на которых идет работа. К настоящему моменту российские специалисты оказали помощь более чем 200 бирманцам.

Как сообщало ИА Регнум, землетрясение в Мьянме произошло 28 марта. По разным оценкам, магнитуда составила от 7,7 до 7,9. В результате 3455 человек погибли, 4840 пострадали и 214 числятся пропавшими без вести.

Из России в Мандалай, где находился центр землетрясения, 29 марта прибыли специалисты МЧС. Начался оперативный разбор завалов, поиск людей, оказание медицинской и психологической помощи. 6 апреля в город два российских самолета доставили 68 тонн гуманитарной помощи. МЧС планирует отравить в республику еще три борта.