Санкт-Петербург, 6 апреля, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Полицейские Санкт-Петербурга оформили разрешение на временное проживание 31-летнему гражданину Португалии Сакраменто де Алмейда Жоэлу Педро, мечтавшему переехать в Россию к возлюбленной. Об этом 6 апреля заявила пресс-служба регионального ГУ МВД.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Кадр из видео

Отмечается, что 11 лет назад португалец познакомился на языковых курсах с россиянкой Екатериной из Петербурга, затем знакомство переросло в романтическую связь.

«Переезд в Португалию для себя Екатерина не рассматривала. К тому же сам Жоэл Педро не разделял навязываемые ему на Родине деструктивные идеологические установки… Жоэл Педро решил переехать в Россию и в феврале 2025 года обратился в миграционную службу Санкт-Петербурга для получения разрешения на временное проживание», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957950" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Петербургские полицейские оформили разрешение на временное проживание гражданину Португалии

В ведомстве рассказали, что иностранец планирует работать водителем общественного транспорта, так как на родине, в Лиссабоне, был водителем автобуса, а также создать семью и получить гражданство РФ.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля гражданки Эстонии попросили гражданство России из-за своих взглядов. Отмечается, что они были вынуждены покинуть свою страну из-за уголовного преследования за пророссийские взгляды.

В августе президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. Согласно этому документу, граждане других государств могут обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета утвержденной квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком.