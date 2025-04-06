Из приграничных районов Курской области эвакуировали 731 жителя с 12 марта
Москва, 6 апреля, 2025, 15:08 — ИА Регнум. С 12 марта из приграничья Курской области в безопасные районы было эвакуировано свыше 730 мирных жителей. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба МЧС России.
«Сотрудники МЧС России продолжают помогать жителям приграничных районов Курской области. С 12 марта сотрудники МЧС России, Министерства обороны РФ, волонтеры вывезли 731 человека», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что эвакуированных в оперативном порядке доставляют в пункты временного размещения (ПВР) для оказания помощи, включая помощь в восстановлении документов. Также в безопасных районах с вывезенными людьми работают психологи МЧС России и специалисты других ведомств.
В МЧС добавили, что по телефону работающей в круглосуточном режиме горячей линии можно уточнить списки людей, вывезенных из приграничных районов, а также наличие мест в ПВР.
Как сообщало ИА Регнум, 30 марта стало известно, что из города Суджи в курском приграничье с 12 марта эвакуировали 676 мирных жителей. Отмечалось, что в точках сбора сотрудники МЧС и добровольцы помогают эвакуированным связаться с близкими по сотовой связи, а также находят их в соцсетях и через свои группы.
В период с 8 по 14 марта Вооруженные силы РФ освободили 28 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу. Президент России Владимир Путин 19 марта рассказал, что российские военные завершают разгром украинских формирований в курском приграничье.