Электроугли, Московская область, 6 апреля, 2025, 14:55 — ИА Регнум. В Московской области между станциями Электроугли и 33-й километр Горьковского направления Московской железной дороги на крыше электрички было найдено тело несовершеннолетней девушки. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В ходе осмотра на теле погибшей обнаружены следы электротравмы», — уточняется в сообщении.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть человека»).

Специалисты правоохранительных органов осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Следователям предстоит установить все условия и причины произошедшего.

В мае прошлого года в Мордовии от удара тока на крыше электропоезда погиб 16-летний подросток. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ.

В апреле 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому максимальный административный штраф за передвижение на поездах с их внешней стороны увеличился до 4 тыс. рублей. Отмечается, что размер штрафа за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте не изменялся на протяжении 20 лет с принятия первоначальной редакции КоАП, составляя 100 рублей.