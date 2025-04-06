Берлин, 6 апреля, 2025, 14:55 — ИА Регнум. Евросоюз явно пытается различными способами сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине, иначе нельзя объяснить многие действия европейских политиков. Об этом заявил немецкий обозреватель Фабиан Шайдлер в статье, опубликованной газетой Berliner Zeitung (BZ).

Алексей Коновалов/ТАСС

«ЕС чинит препятствия мирному процессу везде, где только может. Например, попытку президента Франции Эммануэля Макрона направить войска НАТО на Украину иначе трудно понять. Москва с самого начала дала понять, что не примет такие войска ни при каких обстоятельствах», — говорится в материале от 5 апреля.

Шайдлер напомнил, что верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас открыто выступает против мирных переговоров. Она в том числе в декабре 2024 года заявила, что ЕС хочет победы Украины в конфликте. Эту позицию также поддержала премьер-министр Дании Метте Фредериксен, заявляя, что мир на Украине «может быть опасней боевых действий».

Обозреватель подчеркнул, что победа Украины абсолютно невозможна. Пентагон признал ситуацию тупиковой еще три года назад, и с тех пор она только ухудшается для Киева. Кроме того, эскалация конфликта может привести к ядерной войне.

«Прослеживается парадоксальная закономерность: хотя ЕС должен быть экзистенциально заинтересован в том, чтобы не допустить сохранения или даже эскалации пожара у себя на пороге, он подливает масла в огонь», — отметил Шайдлер.

Автор статьи указал на то, что ЕС таким образом наносит ущерб своим интересам, в том числе в сфере безопасности, а также лишает Украину возможности выжить.

Как передавало ИА Регнум, ряд стран Европы создали «коалицию желающих», которая поддерживает идею ввести миротворцев на Украину. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что от лица этого объединения переговоры с Россией должны вести Франция и Великобритания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 апреля сообщил, что ЕС пока не подавал никаких сигналов о готовности к диалогу. В Кремле неоднократно заявляли, что размещение воинских контингентов стран НАТО на территории Украины неприемлемо для России.

Политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с ИА Регнум заявил, что Брюссель пытается сорвать переговоры по Украине, так как недоволен тем, что ЕС не допускают к ним. Кроме того, в Евросоюзе раздражены начавшимися контактами между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Многие это сочли уступками со стороны американского лидера.