Москва, 6 апреля, 2025, 14:36 — ИА Регнум. Проходящие сейчас в США массовые протестные акции настолько хорошо организованы, что напоминают попытку глубинного государства устроить цветную революцию у себя дома. Такое мнение 6 апреля высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Global Look Press/IMAGO/HASAN AKBAS PHOTOGRAPHY

«Когда протесты Hands Off! настолько хорошо организованы, возникает вопрос, не использует ли deep state (глубинное государство. — Прим. ред.) свою схему цветных революций за рубежом, чтобы попытаться сделать такую же у себя дома?» — написал он в соцсетих X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что во многих американских городах начались массовые протестные акции против политики президента США Дональда Трампа и введения импортных пошлин. Они проходят под общим лозунгом «Руки прочь!» (Hands Off!).

При этом манифестанты также обвиняют американского бизнесмена, миллиардера и главу департамента государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска в сокращении финансирования здравоохранения и мер по поддержке экологии и национальных парков.

Как сообщало ИА Регнум, также массовые акции протеста против политики Трампа и Маска состоялись в странах Европы и в Австралии. Протесты затронули такие города, как Лондон, Берлин, Лиссабон, Париж.

Глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер 5 апреля заявил, что новые пошлины Соединенных Штатов Америки стали причиной установления нового мирового порядка. Он также назвал 2 апреля, когда их ввели, «черным днем» и «огромной ошибкой» главы Белого дома.

Трамп 2 апреля опубликовал список стран, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Самые высокие пошлины будут действовать в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%).

Американский лидер также подчеркнул, что с товаров из Евросоюза США будут взимать пошлины размером в 20%. При этом он назвал страны объединения «жесткими торговцами» и обвинил их в том, что они «обдирают» его страну.