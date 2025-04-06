Москва, 6 апреля, 2025, 14:23 — ИА Регнум. Надежда на восстановление диалога между Вашингтоном и Москвой сохраняется. Об этом 6 апреля заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Mehmet Eser/Zuma/TASS Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев

«Давление на США и попытки дезинформации администрации [американского президента] Дональда Трампа громадны. <…> Мы видим первые уважительные шаги со стороны США, есть осторожный оптимизм и хрупкая надежда, что диалог восстановился», — рассказал он в беседе с Первым каналом.

Он также отметил, что во время переговоров с представителями Белого дома фокус был в основном на инвестиционном и экономическом сотрудничестве. Глава РФПИ упомянул, что занимается этим уже «долгие годы», и сообщил, что новые контакты между Москвой и Вашингтоном могут произойти на следующей неделе.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля Дмитриев заявил, что в Вашингтоне у него состоялись встречи с представителями администрации Трампа. Вашингтон слышит позицию Москвы и настроен на решение всего спектра вопросов, касающихся двух сторон, добавил он.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль сохраняет осторожный оптимизм по поводу диалога с американскими коллегами. По его словам, ведется кропотливая работа по разным каналам связи, а президент России Владимир Путин остается открытым для диалога.