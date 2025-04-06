Москва, 6 апреля, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Новые контакты между Россией и Соединенными Штатами Америки возможны на следующей неделе. Об этом 6 апреля сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Уже на следующей неделе», — сказал он в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, когда ждать новых контактов между двумя странами.

Также во время интервью по итогам своей поездки в США он отметил, что надежда на восстановление диалога между Вашингтоном и Москвой сохраняется. Он добавил, что российская сторона видит первые уважительные шаги со стороны США.

Дмитриев добавил, что во время переговоров с представителями Белого дома в основном обсуждалось сотрудничество в инвестиционной и экономической сферах. Глава РФПИ упомянул, что занимается этим уже «долгие годы».

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля глава РФПИ сообщил, что провел в Вашингтоне встречи с представителями администрации Белого дома. Он отметил, что американская сторона слышит позицию России и настроена на решение всего спектра вопросов, касающихся отношений двух стран.

Позже госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что встречался с Дмитриевым в Вашингтоне для обсуждения мирного урегулирования на Украине.

4 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль сохраняет осторожный оптимизм по поводу переговоров с США. Он добавил, что ведется кропотливая работа по разным каналам связи с американской стороной. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин остается открытым для диалога со своим американским коллегой.

Как передавало ИА Регнум, в Стамбуле 27 февраля состоялись переговоры между делегациями России и США, которые продолжались более шести часов. В ходе них обсуждалась нормализация работы диппредставительств двух стран. После этого, 1 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сторонами готовится вторая встреча, а тем временем идут контакты по телефону, по видео-конференц-связи.