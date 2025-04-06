Варшава, 6 апреля, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Ситуация на белорусско-польской границе обострилась из-за активизации действий мигрантов. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

EPA/ARTUR RESZKO/TASS

По его словам, мигранты стали действовать жестче. Они электроболгарками распиливают ограждения, а также бросаются палками и камнями. Косиняк-Камыш назвал это атакой на Польшу и Европу в целом для их ослабления. При этом глава ведомства не объяснил, почему пришел к таким выводам.

«Нам необходимо четко и недвусмысленно заявить всем тем, кто думает, что с помощью Белоруссии и России они легко найдут нелегальный путь в Европу: они его не найдут, потому что мы не принимаем заявления о предоставлении убежища», — процитировал министра телеканал Polstat News 5 апреля.

Издание также отметило, что 27 марта в Польше вступило в силу положение о временном ограничении права на подачу ходатайства о предоставлении убежища иностранцам. Оно будет действовать 60 дней. Срок ограничения может быть продлен при согласии парламента.

Как передавало ИА Регнум, многие мигранты из стран Африки и Ближнего востока пытаются попасть в ЕС через Белоруссию, граничащую с Польшей и Латвией. При этом польские и литовские пограничники часто избивают нарушителей и грабят, оставляя умирать в лесу на белорусской территории.

В 2024 году белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей и Латвией более 60 избитых и покалеченных беженцев, пытавшихся попасть в ЕС. При этом 17 человек умерли после избиения.