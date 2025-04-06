Москва, 6 апреля, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Российская сторона фиксирует большое количество запросов от американских компаний на возвращение в РФ, в частности в энергетической сфере. Об этом 6 апреля заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мы видим большое количество запросов от американских компаний, в том числе и к нам, в энергетической сфере и других сферах. Но они могут приходить только туда, где Россия их будет приветствовать», — отметил он в интервью Первому каналу по итогам своей поездки в США.

Дмитриев также рассказал, что в Вашингтоне обсуждалось восстановление российско-американских отношений с фокусом на экономическом и инвестиционном сотрудничестве, в том числе большое количество возможных совместных инвестиционных проектов: в редкоземельных металлах, в сфере СПГ, а также в Арктике.

Как передавало ИА Регнум, 2 и 3 апреля Дмитриев провел в Вашингтоне встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа. По его словам, Белый дом слышит позицию российской стороны и настроен на созидание в контексте двухсторонних отношений.

Дмитриев отметил, что между Россией и США сохраняются разногласия, однако стороны намерены их преодолеть, для этого потребуется еще ряд встреч. Он также назвал закономерным снятие санкций США для улучшения деловых отношений с РФ и возвращения иностранных компаний на российский рынок.

28 марта Дмитриев заявил, что зарубежные компании выстроились в очередь, желая вернуться на российский рынок. Это свидетельствует, что Россия вызывает доверие и предлагает новые возможности, уточнил он.

Президент РФ Владимир Путин также отмечал, что Москва в закрытом формате ведет переговоры с рядом зарубежных компаний по вопросу возвращения на российский рынок. По словам главы государства, у них не будет каких-либо преференций, так как если освободившаяся ниша занята, то она занята.