Тюмень, 6 апреля, 2025, 14:06 — ИА Регнум. Жители одного из домов Тюмени обнаружили на парковке прицеп с северными оленями. Об этом 6 февраля заявили местные Telegram-каналы.

Лев Федосеев/ТАСС

Отмечается, что прицеп стоит на парковке улицы Посьета, 11, вероятно, с 3 апреля. Обеспокоенные местные жители вызвали полицию.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957940" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Тюмени жители одного из домов обнаружили прицеп с оленями

Правоохранители нашли хозяина и выяснили, что оленей привезли из Ямало-Ненецкого автономного округа. На них есть все необходимые ветеринарные свидетельства, никто над ними не издевался, а на момент проверки у оленей была еда и вода.

«Хозяин перевозит их в Казахстан. Там северные олени будут проживать на территории загородного комплекса отдыха. В настоящий момент олени находятся в аэропорту для дальнейшей транспортировки», — сообщил Telegram-канал «ЧС Тюмень».

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года сотрудники Госавтоинспекции остановили набитую похищенными баранами легковушку под Омском. Отмечается, что, помимо восьми животных, в салоне находились еще трое человек. Против них возбудили уголовное дело по статье о краже группой лиц.

В октябре того же года неизвестные похитили двух кенгурят из зоопарка в Калужской области. В конце сентябре был похищен еще один детеныш кенгуру, но уже из ярославского зоопарка. 2 октября полиция задержала карлика Ивана Некрасова, подозреваемого в краже животных. При себе у него была сумка, в которой находились два кенгуренка, один из них не выжил, а третьего Некрасов успел продать в Москве.