Курск, 6 апреля, 2025, 14:05 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 170 военных в Курской области. Об этом 6 апреля сообщило Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«За сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, миномет, инженерная машина разграждения», — сказано в сообщении.

Кроме того, ВС России ликвидировали четыре пункта управления беспилотниками.

В этот же день подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Басовка Сумской области. Уточняется, что военными ВС РФ были нанесены удары по нескольким бригадам противника у Горналя, Гуево и Олешни в Курской области.

Всего за время боевых действий на курском направлении Украина потеряла свыше 65 230 военнослужащих, 385 танков, 296 боевых машин пехоты, 256 бронетранспортеров, 2133 боевые бронированные машины, 2315 автомобилей, 515 артиллерийских орудий.

Также российская армия уничтожила 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 118 станций РЭБ и другую военную технику.

Как передавало ИА Регнум, источник в российской войсковой группировке «Север» рассказал, что около половины 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ пропало без вести в Курской области. По его словам, пропавшими без вести в бригаде числятся 600 военных. При штатной численности соединения в 4 тыс. человек в нем реально насчитывается около 1,1 тыс. военнослужащих.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 2 апреля сообщил, что российские войска освободили почти всю приграничную территорию Курской области. Он также рассказал о крупномасштабной операции, в ходе которой 8 марта ВС РФ вынудили противника бежать со своих позиций.