Москва, 6 апреля, 2025, 13:48 — ИА Регнум. Вооруженные силы России освободили от украинских формирований населенный пункт Басовка в Сумской области. Об этом 6 апреля сообщило Министерство обороны России.

Александр Река/ТАСС

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Басовка Сумской области», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что военными ВС РФ были нанесены удары по нескольким бригадам противника у Горналя, Гуево и Олешни в Курской области.

Кроме того, российские авиация и артиллерия поразили личный состав и технику противника у Горналя, Гуево и Олешни, а также в районах Басовки, Беловод, Будивельного, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Миропольского, Садков, Шалыгино, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля армия России освободила населенные пункты Розовка и Успеновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Отмечалось, что Розовка была освобождена активными и решительными действиями российской группировки «Юг», а Успеновка — военными группировки войск «Центр».

ВС России за 2 апреля освободили село Лобковое в Запорожской области и населенный пункт Веселое на территории ДНР. Ранее, 1 апреля, российские военные освободили от украинских формирований населенный пункт Разлив в ДНР.

Перед этим, 30 марта, армия России освободила населенный пункт Запорожье в ДНР. Кроме того были нанесены удары по аэродромам, складам боеприпасов и предприятию по производству дронов врага.