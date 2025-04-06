Москва, 6 апреля, 2025, 13:49 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны ВС России за прошедшие сутки уничтожили 100 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 апреля сообщили пресс-службе Минобороны РФ.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM производства США и 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, ВС РФ с помощью оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту ремонта и обслуживания западной техники, предприятию военно-промышленного комплекса Украины.

Также были уничтожены склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, пункты управления БПЛА скопления живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

Ранее, 6 апреля, в результате атак ВСУ на Крым, Брянскую, Ростовскую и Воронежскую области были повреждены объекты энергетики. Отмечается, что за прошедшие сутки украинские формирования совершили семь ударов беспилотниками по объектам российской энергетической инфраструктуры.

В ночь на 5 апреля средства ПВО перехватили и уничтожили 49 украинских БПЛА. При этом 16 дронов сбили над Воронежской областью, 14 — над Белгородской областью, по шесть — над Курской и Самарской областями, три беспилотника уничтожили над Мордовией и по одному — над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.