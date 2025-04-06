Москва, 6 апреля, 2025, 13:37 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ни на день не прекращают атаки на объекты энергетики России, за последние сутки они атаковали энергетическую инфраструктуру в четырех регионах страны. Об этом 6 апреля сообщило Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В Крыму беспилотник ВСУ повредил высоковольтную линию. В Брянской области украинские военные атаковали дронами три энергообъекта, оставив без электроснабжения абонентов в Севском и Суземском районах.

В Ростовской области из-за удара вражеского БПЛА произошло отключение высоковольтной линии. В Воронежской области украинские дроны дважды повредили надземный стальной газопровод низкого давления.

Минобороны РФ напомнило, что глава киевского режима Владимир Зеленский на словах поддержал предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергообъектам.

«С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению с 18 марта ударов по российской энергетической инфраструктуре, на деле ВСУ даже на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам», — говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу американского коллеги Дональда Трампа о 30-дневном взаимном моратории России и Украины на удары по энергетической инфраструктуре. Российский лидер сразу дал соответствующие указания Вооруженным силам.

Несмотря на публичное заявление Зеленского о присоединении к договоренности, ВСУ уже в ночь на 19 марта атаковали беспилотниками нефтебазу в Краснодарском крае, вызвав масштабный пожар. В дальнейшем украинские военные продолжили систематические удары по российским энергетическим объектам.

5 апреля Минобороны РФ отметило кратный рост числа атак ВСУ на российские энергообъекты. За сутки они нанесли 14 таких ударов в семи регионах России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя действия украинских властей, указал на то, что они демонстрируют неспособность киевского режима соблюдать договоренности. При этом Россия продолжает придерживаться объявленного моратория, рассматривая это как важный шаг к урегулированию конфликта при посредничестве США.