Берн, 6 апреля, 2025, 13:30 — ИА Регнум. Жители Европы не верят в угрозу со стороны России, о которой говорят европейские политики. Об этом 6 апреля заявил политический философ Кэмерон Абади в беседе со швейцарской газетой Neue Zürcher Zeitung.

Global Look Press/Zheng Huansong/XinHua

«Эта угроза беспокоит в первую очередь политиков», — уточнил он.

Абади добавил, что граждане Германии, чье правительство настаивает на том, что ЕС необходимо сделать «пригодным для войны», считают эту меру ненужной.

Кроме того, по словам эксперта, население Европы не верит в то, что ЕС якобы отстаивает свою безопасность на Украине.

«Многих в Германии это поразило», — пояснил Абади.

Европейские лидеры активно выступают за продление санкций против России и милитаризацию Европы для противостояния РФ в войне, к которой, по их мнению, якобы готовится Россия. Так, в ЕС заявили, что не намерены разрешать подключение банков РФ к SWIFT. Помимо этого, 14 марта послы стран Евросоюза согласились продлить антироссийские санкции в отношении 2,4 тыс. лиц и организаций.

Кроме того, 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон в ходе обращения к нации заявил, что Россия якобы является угрозой для Европы. Он также сказал, что готов начать обсуждение защиты европейских союзников французским ядерным оружием.

Ранее начальник польского Генштаба Веслав Кукула заявил о том, что необходимо подготовить население к потенциальной войне с Россией. Кукула назвал это крайней задачей, даже несмотря на то, что не все проходят военную подготовку.

В декабре министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия должна быть готова уверенно противостоять угрозе, якобы исходящей от России. Он добавил, что эту проблему нельзя игнорировать, иначе она станет только больше.

Президент России Владимир Путин в июне 2024 года назвал абсурдными заявления о том, что Россия якобы планирует нападение на Европу. Антироссийская истерия на Западе раздувается для оправдания роста военных расходов и развязывания гонки вооружений, подчеркнул он.