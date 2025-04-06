Москва, 6 апреля, 2025, 13:25 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар беспилотниками по центральной артиллерийской базе вооружения украинских формирований. Об этом 6 апреля сообщило Министерство обороны России.

Александр Полегенько/ТАСС

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что также были поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые задействованы в производстве дронов для украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля армия России нанесла удары по военному аэродрому и складам боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также были поражены предприятие по сборке беспилотников и скопления живой силы и техники противника в 147 районах.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов позднее в этот же день рассказал, что российские войска ликвидировали предприятие по производству взрывчатых веществ, которые ВСУ используют для дистанционного минирования освобожденных территорий. Удар был нанесен четырьмя БПЛА «Герань», добавил он.