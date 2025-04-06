ДНР, 6 апреля, 2025, 13:22 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили группировку украинских формирований в микрорайоне Западном в городе Часовом Яре в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 апреля рассказали в российских силовых структурах.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В Часовом Яре в микрорайоне Западном противник уничтожен», — процитировал слова представителя силовых структур ТАСС.

Он уточнил, что украинские войска предпринимают безуспешно попытки контратак, в результате которых только продолжают нести большие потери в живой силе и технике.

Как сообщало ИА Регнум, глава ДНР Денис Пушилин 31 марта рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы и пытаются контратаковать у Часова Яра, Дзержинска и Красноармейска. Он добавил, что при этом в зоне боевых действий наблюдается полное доминирование армии России.

Ранее, 3 марта, Пушилин заявил, что у ВСУ не имеется достаточного количества сил для проведения контрнаступления возле Часова Яра. Глава республики отметил, что командование украинских формирований осознает, что после освобождения города российские военные получат достаточно серьезный оперативный простор на нескольких направлениях, что приведет к серьезным последствиям в части разрушения обороны противника.