Москва, 6 апреля, 2025, 13:08 — ИА Регнум. В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым, Брянскую, Ростовскую и Воронежскую области повреждены объекты энергетики. Об этом 6 апреля заявила пресс-служба Минобороны РФ.

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Володимир Зеленський

Отмечается, что за прошедшие сутки украинские формирования совершили семь ударов беспилотниками по объектам российской энергетической инфраструктуры.

В Крыму повреждена высоковольтная линия Островская — Ковыльное ГУП РК «Крымэнерго», в Брянской области — энергообъект «Хвощевская» филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго», а также дважды была атакована высоковольтная линия филиала. Также ВСУ нанесли удары по энергообъекту «Ростовская» филиала ПАО «Россети» — Ростовское ПМЭС и распределительному надземному стальному газопроводу низкого давления ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».

«Таким образом, с момента объявления [главой киевского режима Владимиром] Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению с 18 марта ударов по российской энергетической инфраструктуре на деле ВСУ даже на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин поддержал предложение своего американского коллеги Дональда Трампа о введении временного моратория на удары по энергообъектам между Москвой и Киевом. Следом глава российского государства отдал соответствующий приказ ВС РФ, исполняя который, российские бойцы сбили семь собственных БПЛА, ранее выпущенных в сторону Украины.

Зеленский также публично согласился с инициативой Трампа, однако затем в ночь на 19 марта украинские дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. После этого ВСУ многократно совершали удары по российским энергообъектам.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Москва направила помощнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу список энергетических объектов, по которым Киев нанес удары во время 30-дневного моратория. Отмечалось, что также такой список получил американский госсекретарь Марко Рубио. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия продолжила соблюдать мораторий, несмотря на нарушения со стороны Киева.