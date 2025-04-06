Москва, 6 апреля, 2025, 13:08 — ИА Регнум. В Москве 6 апреля резко похолодало, кроме того, на столицу обрушился мощный снегопад. Об этом сообщает корреспондент ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Зимняя погода в апреле пришла из-за циклона «Зион». В Москве местами за короткое время выросли сугробы. Еще 4 апреля температура воздуха была +16 °С, а за два дня она упала до -1 °С.

Движение в столице затруднено. Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили прокат до улучшения ситуации. Оперативным службам пришлось вступать в борьбу с последствиями непогоды с раннего утра.

«В 6:00 мск провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять в течение дня», — говорится в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Михнево за ночь выпало 43% месячной нормы осадков. По прогнозу, снегопады будут продолжаться в течение суток.

«Снежный покров к понедельнику подрастет до 10-15 см. Растают сугробы в Москве только к 17–18 апреля», — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, синоптик центра «Метео» Александр Ильин заявил, что до 13 апреля потепления в Москве и Подмосковье не ожидается. По прогнозу, к этому времени покров снега вырастет до 18 см. Температура воздуха ночью будет от -1 °С до -6 °С, днем — от 0 °С до +3 °С. При этом к 18 апреля может потеплеть до +20 °С.