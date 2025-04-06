Харьков, Украина, 6 апреля, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в населенном пункте Граково Харьковской области 5 апреля атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль, в результате чего пострадали четверо детей. Об этом 6 апреля рассказала уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В результате атаки БПЛА пострадали шесть гражданских лиц, среди которых четверо детей. Особо тяжелые ранения получили Анна, ее трехлетняя дочь… и 13-летний (юноша — При. ред.). В результате множественных тяжелых ранений самой маленькой пострадавшей, двухлетней (девочке. — Прим. ред.), ампутировали руку», — уточнила она в беседе «РИА Новости».

Омбудсмен добавила, что центр фиксации военных преступлений Управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области возбудил уголовное дело по факту теракта.

Колесник-Лавинская подчеркнула, что атака на автомобиль с мирными гражданами, в котором находились дети, является очевидным нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций и Конвенции о правах ребенка.

5 апреля два человека погибли, еще восемь пострадали при атаках киевского режима на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). В Кировском районе Макеевки вследствие атаки противника погибла сотрудница производственного предприятия «Рыбный цех». В Центрально-Городском районе Горловки при атаках ударных БПЛА на легковые автомобили погиб мужчина.

Перед этим, 30 марта, украинские военные атаковали гражданский автомобиль в Горловке. При ударе пострадали два мирных жителя.