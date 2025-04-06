Москва, 6 апреля, 2025, 12:55 — ИА Регнум. Украинские формирования в течение суток семь раз нанесли удары по объектам российской энергетической структуры. Об этом 6 апреля сообщили в Министерстве обороны России.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Уточняется, что 5 апреля дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по высоковольтной линии в Крыму.

Украинские формования также днем 5 апреля трижды атаковали энергообъекты в Брянской области, в результате чего без электроснабжения остались жители Севского и Суземского районов.

Помимо этого, ВСУ в ночь на 6 апреля атаковали дроном энергообъект в Ростовской области, в результате чего отключилась высоковольтная линия электропередачи. Также позднее украинские дроны дважды нанесли удары по газопроводам в Воронежской области.

«Таким образом, с момента объявления [главой киевского режима Владимиром] Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению с 18 марта текущего года ударов по российской энергетической инфраструктуре на деле ВСУ даже на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы со своим коллегой из США Дональдом Трампом поддержал предложение о введении временного моратория на удары по энергообъектам между Москвой и Киевом. Российский лидер сразу отдал соответствующий приказ ВС РФ, исполняя который, они сбили семь собственных БПЛА, ранее выпущенных в сторону Украины.

Зеленский публично заявил о согласии с инициативой главы Белого дома, однако затем в ночь на 19 марта ВСУ атаковали тремя дронами нефтебазу в Краснодарском крае. После этого украинские формирования продолжили атаковать российские энергообъекты.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник 5 апреля заявил, что Киев готов пойти на любые провокации, в первую очередь на контролируемой им территории, чтобы сорвать российско-американские переговоры. Дипломат уточнил, что киевский режим не будет жалеть для этого ни женщин, ни детей, чтобы обвинить в таких преступлениях Россию и вынудить США продолжать финансировать конфликт на Украине.