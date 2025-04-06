Молдавия, 6 апреля, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Торжественный марш по случаю 81-й годовщины освобождения города Оргеев от фашистской оккупации прошел 6 в апреля Молдавии.

Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

В акции приняли участие депутаты и активисты блока «Победа», администрация Оргеев, посол России в Молдавии Олег Озеров.

Он отметил, что 6 апреля Молдавия празднует сразу две даты — 81-ю годовщину освобождения Оргеева и 33-тие с момента установления дипломатических отношений с Россией.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957927" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Торжественный марш по случаю 81-й годовщины освобождения города Оргеев от фашистской оккупации проходит в Молдавии

«Мы убеждены, что эти отношения, несмотря на все трудности, несмотря на кризисы, которыми они сопровождаются, все равно выйдут на широкую дорогу», — заявил Озеров.

Войска вермахта захватили Оргеев 16 июля 1941 года. Город находился под нацистской оккупацией до 6 апреля 1944 года. Фашисты за время оккупации уничтожили более 4 тыс. местных жителей, несколько тысяч человек были заключены в концентрационные лагеря.

Красная армия в ходе Уманско-Ботошанской операции освободила Оргеев и большую часть сел Оргеевского района. Освобождению помогали партизаны. Отряды действовали в Иванче, Пересечино, Кондрице. Местные жители помогали партизанам.

Главный бой за освобождение Оргеев произошел возле реки Реута. В боях за освобождение Оргеева погибли более 740 советских солдат.