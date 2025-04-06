Санкт-Петербург, 6 апреля, 2025, 12:55 — ИА Регнум. Универсальный атомный ледокол проекта 22 220 «Якутия» отравился с Балтийского завода Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в Санкт-Петербурге в порт приписки Мурманск. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба ОСК.

Валентин Егоршин/ТАСС

«Универсальный атомный ледокол «Якутия» покинул достроечную набережную Балтийского завода (ОСК) и отправился в порт приписки Мурманск», — говорится в Telegram-канале компании.

Отмечается, что во время перехода ледокол будет идти по Балтийскому морю, Атлантическому океану, Баренцеву морю и прибудет в мурманский порт в Кольском заливе.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957926" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Атомный ледокол «Якутия» отправился с завода ОСК в Мурманск

В пресс-службе уточнили, что специалисты завода и подрядных организаций несколько месяцев вели швартовные и ходовые испытания, а также занимались подготовкой судна к переходу.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря 2024 года на ледоколе «Якутия» состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага. В ходе нее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов уточнил, что новое судно станет продолжением серии ледоколов нового поколения, которые с 2016 года сходят со стапелей Балтийского завода.

«Якутия» является четвертым по счету судном, построенным на Балтийском заводе по проекту 22 220 по заказу ФГУП «Атомфлот». До этого там были построены ледоколы «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Новый ледокол отличается от своих предшественников масштабным импортозамещением в ходе строительства, внедренным в короткие сроки.

Корпус судна изготовлен из прочной, устойчивой к коррозии стали, а также защищен от образования наледи и налипания льда, в результате чего оно может пробивать дорогу во льдах толщиной до трех метров. Ядерная установка ледокола состоит из двух разработанных в России водо-водяных ядерных реакторов «РИТМ-200», тепловая мощность каждого из которых составляет 175 МВт, а срок службы — 40 лет.

Ледоколы проекта 22 220 являются самыми большими и мощными в мире. Они предназначены для обеспечения круглогодичной навигации в западном районе Арктики.