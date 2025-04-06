Москва, 6 апреля, 2025, 12:49 — ИА Регнум. До 13 апреля в Москве и Московской области не ожидается потепления. Об этом 6 апреля заявил синоптик центра «Метео» Александр Ильин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Отмечается, что с 13 апреля начнется потепление, к 18 апреля температура может достигнуть +20 °С.

До этого времени в столице и области высота снежного покрова может достичь 18 см, а вся предстоящая неделя будет холодной. По словам синоптика, больше всего подвергнутся морозам южные районы Подмосковья — юго-западный и юго-восточный.

«В ночные часы в Москве и области будут морозы от -1 °С до -6 °С. В дневные часы температура будет подниматься чуть выше ноля: от 0 °С до +3 °С», — рассказал он в беседе с RT.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день Гидрометцентр России сообщил о неустойчивой погоде 6 и 7 апреля в регионах Центрального федерального округа. Отмечается, что под влиянием волнового циклона в больше части регионов выпадет мокрый снег.

Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец добавил, что в ночь на 6 апреля в Московской области выпало до 15 мм осадков, а в Москве — 3 мм. По его словам, снегопады движутся в направлении с запада на восток и наблюдаются в Смоленской, Калужской, Московской, Владимирской и Нижегородской областях.