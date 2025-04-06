Лондон, 6 апреля, 2025, 12:36 — ИА Регнум. В Великобритании ученые завершили крупное испытание гиперзвукового двигателя, которое удалось провести благодаря сотрудничеству с правительством Соединенных Штатов Америки. Об этом 6 апреля сообщили на сайте минобороны Великобритании.

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В сообщении уточняется, что силовая установка разработана для питания новейшего прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты.

«Было проведено 233 испытательных запуска на различных гиперзвуковых скоростях, что стало важным шагом вперед в развитии оборонных возможностей Великобритании», — сказано в сообщении.

Ранее, 19 марта, издание Daily Express написало, что Великобритания намерена добиться права независимо от США использовать свое ядерное оружие для сдерживания России. В материале отмечается, что Британия разрабатывает и производит свои ядерные боеголовки и системы наведения, но для их доставки нужно использовать американские ракеты Trident II D5, которые арендуют у США.

В апреле 2024 года газета The Daily Telegraph написала, что Великобритания запланировала к 2030 году поставить на вооружение собственной армии гиперзвуковые ракеты. По данным газеты, планы разработки такого оружия находятся на начальной стадии. Утверждается, что речь идет о сложно реализуемом проекте, так как для подобных ракет не существует некоторых материалов, способных выдерживать высокие температуры, они должны быть разработаны с нуля.