Москва, 6 апреля, 2025, 12:36 — ИА Регнум. Купюра номиналом в 200 рублей вполне может стоить миллионы в среде коллекционеров из-за случайной смены дизайна. Об этом 6 апреля рассказал эксперт в области нумизматики Александр Якушечкин.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Он прокомментировал объявление, выложенное на одной из торговых площадок, о продаже 200-рублевой купюры за 2 млн рублей. Владелец объясняет это тем, что на лицевой стороне банкноты вместо пяти колонн, как на остальных, изображены шесть. Якушечкин подтвердил, что появление части шестой колонны возможно.

«Это не разновидность, а смещение при печати банкноты. На клише на самом деле сделано шесть колонн, но по стандарту правая не должна входить в область печати», — процитировало эксперта «РИА Новости».

По словам Якушечкина, если тщательно сравнить любые купюры, то между ними можно найти немало мелких различий, но они не настолько заметны, как появление шестой колонны. При этом эксперт считает завышенной стоимость, по которой продают подобные уникальные банкноты.

Как передавало ИА Регнум, в марте правоохранители обнаружили на московском антикварном рынке античные монеты, которые были украдены во Франции. Как оказалось, их в том числе продавали на сайте объявлений.

Самую дешевую монету предлагали за 50 тыс. рублей, самую дорогую — за 6 млн рублей. Всего коллекция стоила 55 млн, ее продали известному бизнесмену. Решается вопрос о возврате украденных раритетов во Францию.