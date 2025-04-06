Владивосток, 6 апреля, 2025, 12:32 — ИА Регнум. Челябинский «Трактор» вышел во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), одержав победу в серии с владивостокским «Адмиралом».

Официальный сайт хоккейного клуба «Трактор» Челябинск

В шестом матче серии «Трактор» в гостях победил со счетом 2:0. В составе челябинской команды шайбы забросили защитник Сергей Телегин и нападающий Владимир Ткачёв.

Таким образом, счет в серии стал 4:2 в пользу «Трактора». Ранее во второй раунд Кубка Гагарина вышли ярославский «Локомотив», московский «Спартак», омский «Авангард» и минское «Динамо».

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля минское «Динамо» впервые в истории вышло во второй раунд плей-офф КХЛ, одержав победу в серии с московским ЦСКА — 4:2. В шестом матче «Динамо» в гостях победило со счетом 6:2.

3 апреля ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в Кубке Гагарина за 16 лет. Минское «Динамо» в пятом матче серии разгромило «армейцев» со счетом 7:0. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал атипичной эту победу минской команды.