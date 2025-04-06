Москва, 6 апреля, 2025, 12:29 — ИА Регнум. 67-летнюю сотрудницу «Новикомбанка» обманули мошенники на 32,3 млн рублей. Об этом 6 апреля заявил Telegram-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным канала, 26 марта Татьяне пришло сообщение якобы от руководства банка, где сообщалось, что с ней свяжется «сотрудник ФСБ». Затем ей поступил звонок, в ходе которого фейковый представитель силовых структур рассказал о получении доступа к ее счетам со стороны преступников. Чтобы сберечь деньги, ей настоятельно рекомендовали перевести их на «безопасный счет».

«Часть денег Татьяна сняла и отдала курьеру на улице Усачева, часть — переводила на те самые счета. Когда собственные деньги закончились, аферисты уговорили сотрудницу банка взять несколько кредитов и заложить машину», — говорится в материале.

Когда мошенники получили все средства женщины, то стерли все чаты.

Кроме того, Татьяна рассказала, что о телефонных мошенниках ее предупреждал участковый полицейский в 2023 и 2024 году.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день в МВД РФ рассказали о новой схеме обмана россиян — мошенники могут использовать поддельные квитанции с несуществующими долгами за коммунальные услуги. Там же указан поддельный QR-код для оплаты, ведущий либо сразу на счета преступников, либо на фишинговую ссылку, предоставляющую доступ к личным данным жертвы.

Еще один способ кражи раскрыла пресс-служба ВТБ — россиянам может прийти СМС или письмо на электронную почту с предостережением, что в аккаунт на госсервисе, в банке или в другом приложении попытались войти с незнакомого устройства. Таким образом, мошенники предлагают позвонить на определенный номер или сменить пароль по предоставленной ссылке.