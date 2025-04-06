Пермь, 6 апреля, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Управляющее одноименным парком в Перми ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» обнародовало свои финансовые результаты за 2024 год. По информации системы «СПАРК-Интерфакс», выручка компании выросла на 1,6%, до 413,7 млн рублей, при этом чистая прибыль снизилась на 90,5%, до 3,3 млн рублей, годом ранее она составляла 35,4 млн рублей.

VK/Парк Горького. Пермь

«Падение прибыли объясняется двумя основными причинами. Первой стала неблагоприятная погода в мае 2024 года, которая привела к снижению посещаемости», — процитировал сообщение пресс-службы городского парка «Коммерсант-Прикамье».

Уточняется, что вторым фактором для снижения прибыли стало повышение зарплат сотрудников парка на 30% на фоне нехватки кадров. При этом получение прибыли в сложных условиях говорит о выполнении всех обязательств перед работниками, налоговыми органами и кредиторами, добавляется в сообщении.

Указанная компания арендует территорию парка у города Перми, и 76% в ней принадлежит пермскому бизнесмену Рашиду Габдуллину, остальные 24% — пермскому департаменту имущественных отношений. Сейчас между арендатором и властями города идут судебные разбирательства. Мэрия Перми потребовала признать самостроями и снести шесть объектов в парке: туалеты, гараж, летние кафе и демонтированный аттракцион, а также оспаривает право собственности компании на театр эстрады и проходную будку.