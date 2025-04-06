Барнаул, 6 апреля, 2025, 12:12 — ИА Регнум. В Алтайском крае в многоквартирном доме из-за ураганного ветра обрушился балкон. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуратура Алтайского края

«В результате порыва ветра в многоквартирном жилом доме в селе Светлоозерском Бийского района Алтайского края произошло обрушение балкона второго этажа, который упал и повредил нижестоящий балкон», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Прокуратура Бийского района начала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ по содержанию общего имущества граждан.

5 апреля шквалистый ветер обрушился на регионы Сибири. Так, в Алтайском крае и Кузбассе сильный ветер повредил электросети. В регионах действует особый режим работы. В Хакасии в результате урагана пострадали 32 человека.

В это же время скорость ветра в Красноярске достигала 33 м/с. Часть Октябрьского района города из-за повреждений сетей осталась без электричества. Поступило сообщение о гибели женщины, которая упала с балкона из-за урагана.

Всего в Красноярском крае из-за непогоды без электроснабжения остались почти 60 тыс. человек. На восстановление инфраструктуры направили около 200 бригад. Массовые отключения света также были в Хакасии, Алтайском крае и Кемеровской области.

6 апреля в Иркутской области из-за сильного ветра, скорость которого достигала 34 м/с, без электричества остались свыше 100 тыс. домов в 613 населенных пунктах. Уточняется, что энергоснабжение отключили превентивно.